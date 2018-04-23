Тест: Что вы знаете о лидере Северной Кореи? 

Внешняя политика Северной Кореи остается одной из главных тем, освещаемых мировыми СМИ. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о сворачивании ядерной программы, что одобрили власти Южной Кореи, Японии и Китая, а также Кремль и Белый дом. Снижается и напряженность на самом Корейском полуострове — 27 апреля должны пройти переговоры Ким Чен Ына и президента республики Южная Корея Мун Чжэ Ина. Саммит станет первым с 2007 года. При этом о самом Ким Чен Ыне известно крайне мало. «МИР 24» предлагает вспомнить интересные факты, связанные с одним из самых закрытых мировых лидеров.
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