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В Китае нарушающих ПДД пешеходов начали обливать водой
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В Китае нарушающих ПДД пешеходов начали обливать водой 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Китайские власти придумали новый (и довольно эффективный) способ борьбы с пешеходами, которые пересекают «зебру» на красный свет. Их просто обливают водой, а потом позорят на всю округу.
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