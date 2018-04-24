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В Китае нарушающих ПДД пешеходов начали обливать водой
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В Китае нарушающих ПДД пешеходов начали обливать водой
Вести.Ru
53 минуты назад
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Вести.Ru
Китайские власти придумали новый (и довольно эффективный) способ борьбы с пешеходами, которые пересекают «зебру» на красный свет. Их просто обливают водой, а потом позорят на всю округу.
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