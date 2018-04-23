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Посольство КНР в Омане провело прием по случаю 40-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами
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Посольство КНР в Омане провело прием по случаю 40-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Доха, 23 апреля /Синьхуа/ — По поступившим из Маската сведениям: посольство КНР в Омане в воскресенье вечером провело прием в честь 40-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
Как заявил на приеме посол Китая в Омане Юй Фулун, правительство и народ Китая продолжат решительно поддерживать политическое устройство и путь развития, которые самостоятельно выбрал оманский народ, стратегию оманских властей по содействию экономической диверсификации, а также особенную роль, которую играет Оман в обеспечении и стимулировании мира и развития на Среднем Востоке.
В приеме приняли участие министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алауи бен Абдалла и другие высокопоставленные лица оманского правительства.
Напомним, что 25 мая отмечается 40-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Оманом. —0—
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