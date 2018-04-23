Южная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДР 

Южнокорейские власти прекращают агитационное вещание с помощью громкоговорителей на границе с КНДР. Подобный шаг направлен на «снижение военного напряжения между Югом и Севером и создание атмосферы для мирных переговоров», заявило минобороны Республики Корея.
"Министерство Национальной обороны прекратило вещание через громкоговорители вблизи военно-демаркационной линии, направленное против Северной Кореи, начиная с понедельника", — цитирует ТАСС заявление ведомства.
Делегация Южной Кореи в начале марта встретилась в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе переговоров стороны договорились о встрече лидеров двух стран. Северная Корея также выразила готовность провести аналогичное мероприятие с главой США.
Агитационное вещание против КНДР с использованием нескольких десятков громкоговорителей началось 1963 году. Пхеньян предпринял в адрес Сеула аналогичные меры. В 2015 году стороны договорились о прекращении вещания, однако в начале 2016 года Южная Корея вновь ввела в строй громкоговорители после того, как КНДР испытала ядерную бомбу.