Ещё
Косачев: прогресс по КНДР достигнут коллективными действиями «шестерки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев: прогресс по КНДР достигнут коллективными действиями «шестерки» 

РИА Новости 21 апреля 2018
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя субботнее заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил, что прогресс по КНДР достигнут коллективными действиями «шестерки», в том числе благодаря сохранению у РФ и Китая каналов диалога с Пхеньяном.
Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.
"На самом деле прогресс, если он подтвердится, стал возможным в силу коллективных действий пяти стран в «шестерке», где у каждой страны была своя роль и где сохранение каналов диалога с Пхеньяном у Пекина и Москвы было не менее важным инструментом, чем публичные угрозы «стереть с лица земли» со стороны Вашингтона", — написал Косачев в соцсети Facebook.
Он подчеркнул, что для нормализации ситуации на Корейском полуострове нынешних решений Пхеньяна недостаточно.
"Нужны оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона. Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие. Отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи. Восстановление политического диалога", — заключил он.
РИА Новости: последние новости
Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах Замминистра экономики КНДР в ближайшие дни посетит Россию КНДР продолжит развивать отношения с российским Дальним Востоком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ266
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России216
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию31
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США349
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию229
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение