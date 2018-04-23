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Власти Китая сообщили подробности автокатастрофы в КНДР
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Власти Китая сообщили подробности автокатастрофы в КНДР 

Российская Газета 1 час назад
В результате крупного ДТП в Северной Корее пострадали китайские туристы. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.
"Накануне вечером на территории северокорейской провинции Хванхэ-Пукто произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадали туристы из КНР. В настоящее время выясняются детали произошедшего", — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.
Ранее китайские СМИ сообщили, что более 30 человек погибли в КНДР, где туристический автобус упал с моста. Другие подробности трагедии не приводились.
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