Власти Китая сообщили подробности автокатастрофы в КНДР

В результате крупного ДТП в Северной Корее пострадали китайские туристы. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая

"Накануне вечером на территории северокорейской провинции Хванхэ-Пукто произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадали туристы из КНР. В настоящее время выясняются детали произошедшего", — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства

Ранее китайские СМИ сообщили, что более 30 человек погибли в КНДР, где туристический автобус упал с моста. Другие подробности трагедии не приводились.