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В Северной Корее в ДТП погибли более 30 туристов из Китая
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В Северной Корее в ДТП погибли более 30 туристов из Китая 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан подтвердил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в КНДР погибли 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи.
"В результате аварии погибли 32 гражданина КНР и ещё четыре северокорейских сотрудника", — сообщил на брифинге Лу Кан.
Ранее телеканал СGTN проинформировал, что при падении с моста туристического автобуса в КНДР погибли более 30 человек. МИД Китая сообщал, что в результате ДТП, которое произошло вечером 22 апреля в провинции Хвэнхэ-Пукто, погибли китайские туристы.
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