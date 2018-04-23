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Хэфэй — город книголюбов
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Хэфэй — город книголюбов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».
В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».
Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».
В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».
Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».
В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».
Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».
В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».
Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».
В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».
Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».
В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».
Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».
В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».
ИА Синьхуа: последние новости
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