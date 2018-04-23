Хэфэй — город книголюбов

Хэфэй, 22 апреля / Синьхуа / — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».

В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».

Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».

В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».

Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».

В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».

Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».

В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».

Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».

В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».

Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».

В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».

Хэфэй, 22 апреля /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет власти Хэфэя, административного центра провинции Аньхой /Восточный Китай/, стремятся превратить его в «город литературы».

В парках, общественных местах и торговых кварталах появляются все новые и новые «городские пространства для чтения».