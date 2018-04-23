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Число погибших от взрыва в афганской столице достигло 57 человек
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Число погибших от взрыва в афганской столице достигло 57 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 23 апреля /Синьхуа/ — Число жертв взрыва, прогремевшего в воскресенье вблизи одного из центров регистрации избирателей в афганской столице, уже достигло 57 человек. Об этом вчера СМИ сообщил представитель Министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Маджрух.
По его словам, почти все погибшие в результате теракта — мирные жители, в том числе по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей. Кроме того, пострадали еще 47 женщин и 16 детей.
Ранее афганские власти заявили, что взрыв унес жизнь 31 человека, еще 54 получили ранения.
Корр. агентства Синьхуа в воскресенье вечером узнал в посольстве КНР в Афганистане, что сведений о жертвах среди китайских граждан не поступало.
Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.
Как сообщили корр. агентства Синьхуа очевидцы, во время инцидента у центра регистрации избирателей собралось множество людей. Террорист-смертник подорвал взрывное устройство в толпе, что привело к серьезным жертвам, были повреждены расположенные рядом здания и припаркованные там автомобили.
По сведениям местных СМИ, некоторые раненые находятся в критическом состоянии, число погибших может возрасти.
Согласно информации, обнародованной Независимой избирательной комиссией Афганистана в начале апреля, выборы в парламент страны и местные законодательные органы состоятся 20 октября текущего года. В разных районах страны с 14 апреля началась работа по регистрации избирателей. —0—
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