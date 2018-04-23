Китай утопает в весенних цветах 

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая наступила прекрасная пора буйного весеннего цветения. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая наступила прекрасная пора буйного весеннего цветения. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая наступила прекрасная пора буйного весеннего цветения. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая наступила прекрасная пора буйного весеннего цветения. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая наступила прекрасная пора буйного весеннего цветения. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая наступила прекрасная пора буйного весеннего цветения. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Во всех уголках Китая наступила прекрасная пора буйного весеннего цветения. Фотографии Синьхуа