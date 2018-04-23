Почта Китая выпустила третью серию марок «Сон в красном тереме»

Пекин, 22 апреля / Синьхуа / — Почта Китая сегодня выпустила в обращение специальную серию из 4 марок и 1 почтового блока «Шедевры китайской классической литературы — „Сон в красном тереме“ /3/». Совокупный номинал серии составляет 11,1 юаня. Фотографии Синьхуа

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня выпустила в обращение специальную серию из 4 марок и 1 почтового блока «Шедевры китайской классической литературы — „Сон в красном тереме“ /3/». Совокупный номинал серии составляет 11,1 юаня. Фотографии Синьхуа

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня выпустила в обращение специальную серию из 4 марок и 1 почтового блока «Шедевры китайской классической литературы — „Сон в красном тереме“ /3/». Совокупный номинал серии составляет 11,1 юаня. Фотографии Синьхуа