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Почта Китая выпустила третью серию марок «Сон в красном тереме»
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Почта Китая выпустила третью серию марок «Сон в красном тереме» 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня выпустила в обращение специальную серию из 4 марок и 1 почтового блока «Шедевры китайской классической литературы — „Сон в красном тереме“ /3/». Совокупный номинал серии составляет 11,1 юаня. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня выпустила в обращение специальную серию из 4 марок и 1 почтового блока «Шедевры китайской классической литературы — „Сон в красном тереме“ /3/». Совокупный номинал серии составляет 11,1 юаня. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня выпустила в обращение специальную серию из 4 марок и 1 почтового блока «Шедевры китайской классической литературы — „Сон в красном тереме“ /3/». Совокупный номинал серии составляет 11,1 юаня. Фотографии Синьхуа
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