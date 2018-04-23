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В Фучжоу открылась 1-я Выставка достижений цифровизации Китая
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В Фучжоу открылась 1-я Выставка достижений цифровизации Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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