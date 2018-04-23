В Фучжоу открылась 1-я Выставка достижений цифровизации Китая

Фучжоу, 22 апреля / Синьхуа / — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-я Выставка достижений цифровизации Китая открылась сегодня для публики в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа