Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту Путина

Стратегическое партнерство в действии

Переговоры Лаврова и Ван И станут вторыми в нынешнем году: министры уже встречались в начале апреля в Москве . Такая интенсивность диалога, подчеркнула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин , свидетельствует об особом характере китайско-российских отношений.

Как и на встрече в Москве, особое внимание собеседники уделят главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году — визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, который, как ожидается, будет приурочен к саммиту ШОС 9-10 июня в Циндао . «Главы внешнеполитических ведомств также обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия», — указали в МИД РФ.

В преддверии межкорейского саммита

Дональд Трамп. Ожидается, что Лавров и Ван И обсудят развитие ситуации на Корейском полуострове в преддверии запланированной на 27 апреля встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. В мае или июне с лидером КНДР может встретиться президент США

21 апреля по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний и присоединении к глобальному процессу разоружения. В Москве и Пекине приветствовали это решение как важный шаг в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове.

"С удовлетворением отмечаем, что ситуация на полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты корейского урегулирования, которая на первых этапах предполагает взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея с последующим выходом на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем Корейского полуострова, включая ядерную", — констатировали в МИД РФ.

Интеграция в Евразии

Лавров и Ван И планируют обсудить ряд других международных проблем, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане , сохранение многосторонних договоренностей по иранской ядерной программе, а также вопросы взаимодействия России и КНР в рамках ООН , ШОС и БРИКС

В двусторонней повестке дня одной из ключевых тем остается проект сопряжения Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс — один путь». «Рассматриваем его как основу для продвижения интеграционных процессов на всем пространстве Евразии и построения Большого евразийского партнерства как общего пространства развития, основанного на равенстве, открытости и взаимном учете интересов», — подчеркнули в МИД РФ.

Подготовка к саммиту ШОС Во второй день визита Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС. Как отметили в российском дипведомстве, встреча глав МИД станет завершающим этапом подготовки к саммиту ШОС в Циндао.

"Министры проанализируют ход согласования документов и решений, которые планируется представить на рассмотрение глав государств. На сегодня подготовленный китайским председательством перечень включает более 20 проектов", — указали на Смоленской площади. Среди документов, которые планируется утвердить на саммите, — Циндаоская декларация, в которой будут отражены совместные подходы к углублению взаимодействия в рамках ШОС, а также План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС.

Главы МИД также обсудят вопросы дальнейшей координации позиций по таким проблемам, как урегулирование на Корейском полуострове, выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуация в Сирии и Афганистане. Как напомнили в российском дипведомстве, в 2017 году в новом формате возобновилась работа контактной группы ШОС — Афганистан. «Следующее заседание, которое планируется в ближайшее время в Пекине, призвано способствовать решению вопросов практического взаимодействия в этой области», — отметили в министерстве.

Как приоритетный вектор деятельности ШОС российская сторона рассматривает наращивание сотрудничества в сфере безопасности. «Ведется подготовка Программы сотрудничества государств — членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на очередной период с 2019 по 2021 год, Совместного обращения глав государств к молодежи и Программы действий по предупреждению вовлечения молодежи в деятельность деструктивных структур, Антинаркотической стратегии ШОС на период до 2023 года и программы действий по ее выполнению», — проинформировали в Москве.