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Китай и Индия будут совместно продвигать достижение содержательных результатов на саммите ШОС в Циндао — Ван И
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Китай и Индия будут совместно продвигать достижение содержательных результатов на саммите ШОС в Циндао — Ван И 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня в Пекине отметил, что Китай и Индия будут укреплять координацию и взаимодействие на платформе Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и готовы совместными усилиями продвинуть достижение содержательных результатов на саммите ШОС в Циндао.
В тот же день Ван И в Пекине провел встречу с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж, прибывшей в Китай с визитом и для участия во встрече министров иностранных дел ШОС. Как отметил Ван И на пресс-конференции, состоявшейся по окончании их встречи, Китай поздравляет Индию с тем, что она стала страной-членом ШОС, и приветствует то, что С. Сварадж впервые представляет Индию на встрече министров иностранных дел данной организации. «Министр С. Сварадж на только что завершившейся встрече поблагодарила Китай за поддержку присоединения Индии к ШОС, отметив, что Индия будет всемерно поддерживать китайскую сторону в успешном проведении саммита ШОС в Циндао. Мы согласны с тем, что Китай и Индия будут вместе с другими странами-членами организации продвигать „шанхайский дух“ ШОС, чтобы проявлять более конструктивную роль в содействии региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию, общими усилиями содействовать достижению более содержательных результатов на предстоящем саммите ШОС в Циндао. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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