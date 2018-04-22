Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Индии С. Сварадж

Пекин, 22 апреля / Синьхуа / — Член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И сегодня в Пекине провел переговоры с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

Ван И отметил, что с начала этого года при личном внимании лидеров двух стран сохраняется тенденция активного развития китайско-индийских отношений. В скором будущем председатель КНР Си Цзиньпин проведет неофициальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди . «Две стороны должны провести интенсивную подготовку к встрече, обеспечить ее успешность, воспользоваться данной возможностью для того, чтобы укрепить стратегическое взаимодоверие, углубить практическое сотрудничество, надлежащим образом решить разногласия, осуществить общее развитие и внести свой вклад в содействие мирному развитию в регионе и во всем мире», — отметил Ван И.

В свою очередь, С. Сварадж отметила, что индийская сторона готова вместе с Китаем содействовать успешному проведению предстоящей встречи, чтобы она углубила дружбу между лидерами двух стран, укрепила двустороннее взаимодоверие и подняла индийско-китайские отношения стратегического партнерства на новый уровень.

Две стороны также провели обмен мнениями по ситуации в регионе и в мире в целом. —0—