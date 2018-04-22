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Ван И встретился с экс-президентом Мьянмы У Тхейн Сейном
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Ван И встретился с экс-президентом Мьянмы У Тхейн Сейном 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня в государственной резиденции «Дяоюйтай» встретился с экс-президентом Мьянмы У Тхейн Сейном.
Ван И сообщил, что за счет совместного содействия лидеров Китая и Мьянмы всеобъемлющее стратегическое сотрудничество двух стран получило быстрое развитие. Китайская сторона намерена в сотрудничестве с мьянманской стороной продвигать строительство китайско-мьянманского экономического коридора, основательно взяться за реализацию важных проектов, придать новые движущие силы экономическому развитию Мьянмы. Китайская сторона с радостью отмечает постоянные подвижки в процессе мира и урегулирования в Мьянме, намерена в соответствии с желанием мьянманской стороны продолжать играть конструктивную роль для примирения и содействия переговорам.
У Тхейн Сейн искренне поблагодарил китайскую сторону за оказываемую в течение долгого срока помощь продвижению мирного процесса и социально-экономического развития в Мьянме, выразив надежду на то, что всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Мьянмы и Китая выйдет на более высокий уровень. —0—
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