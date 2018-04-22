Китайцы сядут в тюрьму за кражу и продажу тел для кремации

Пятеро китайцев сядут в тюрьму за кражу и продажу тел для кремации

Пятерых граждан Китая осудили за воровство и продажу тел умерших для кремации. Их услуги пользовались популярностью из‐за закона страны, запрещающего похороны традиционным способом, сообщает телеканал "360".

В Китае всех умерших кремируют, а родственников обязывают предоставлять сертификат о проведении процедуры.

Многие не согласны с действующим законодательством и хотят предать тела близких земле. Для этого китайцы и прибегают к услугам "торговцев телами": они приобретают чужие тела, сжигают их, а своих родных хоронят тайно.

Один из получивших тюремный срок мужчин более десяти лет занимался похоронным бизнесом. Схему раскрыли сотрудник крематория. Он обратил внимание на то, что пол кремируемого не совпадает с указанным в документах о смерти.