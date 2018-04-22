Трамп заявил о фейковых результатах переговоров Америки и КНДР 

США не совершала уступок КНДР в вопросах отказа от ракетно-ядерных испытаний, об этом в своем Twitter написал Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Заспанный Чак Тодд с телеканала NBC, распространяющего фейковые новости, только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с Северной Кореей, а они вовсе не шли на уступки. Эй, мы не уступили ни в чём, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний», — пишет Трамп.
Глава Белого дома также подчеркнул, что США и КНДР еще предстоит долгий путь прежде чем государства смогут договориться.
Напомним, что ранее Ким Чен Ын заявил о прекращении ядерных испытаний и запусков баллистических ракет Пхеньяном, передает RT.