МИД: срыв сделки по Ирану может сказаться на будущих договорённостях с КНДР

В январе 2018 года США , Британия, Франция Германия создали группу для выработки дополнительного соглашения к принятому в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что последний раз продляет режим частичного снятия санкций с Ирана . Ожидается, что допсоглашение будет представлено до 12 мая 2018 года, когда Трамп должен будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

«Срыв договорённостей по иранской ядерной программе без каких-либо поводов и вопреки воле международного сообщества вряд ли будет способствовать убеждению КНДР в том, что возможные будущие договорённости будут соблюдаться», — отметил Ермаков.

Также он отметил, что СВПД является хрупким механизмом и любое отклонение от его общей философии или отдельных положений неизбежно ударят по глобальному режиму нераспространения оружия массового поражения и «самым негативным образом скажется на региональной и международной стабильности и безопасности».