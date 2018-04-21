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МИД России приветствует отказ КНДР от ядерных испытаний
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МИД России приветствует отказ КНДР от ядерных испытаний 

Газета.Ru 21 апреля 2018
Министерство иностранных дел России приветствует заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытаний в КНДР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии", — говорится в сообщении.
Ведомство призывает США и КНДР предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей на предстоящих межкорейском и американо-северокорейском саммитах.
В МИД также отметили, что ситуация на полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования.
Ранее МИД Великобритании прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний.
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