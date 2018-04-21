МИД России приветствует отказ КНДР от ядерных испытаний

"Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии", — говорится в сообщении.

Ведомство призывает США и КНДР предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей на предстоящих межкорейском и американо-северокорейском саммитах.

В МИД также отметили, что ситуация на полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования.