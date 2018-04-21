ФРГ ждет от КНДР шагов в подтверждение заявлений о прекращении ракетно-ядерных испытаний 

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Германия приветствует заявления КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний, но призывает подкрепить данные обещания конкретными шагами. Об этом заявил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Я приветствую данные заявления как шаг в верном направлении. Однако для начала серьезного политического процесса и полноценной денуклеаризации Северной Кореи необходимо, чтобы Пхеньян предпринял конкретные шаги и верифицированным образом полностью раскрыл свои атомную и ракетную программы", — отметил министр.
Как заявил в субботу Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР приостанавливает ядерные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.
КНДР в 1993 году объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (окончательно вышла в январе 2003 года). К настоящему времени КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний. В сентябре прошлого года страна объявила об успешном взрыве водородного заряда, с чем соглашается большинство иностранных экспертов. После этого Пхеньян объявил о завершении разработки ядерного оружия и провозгласил себя ядерной державой.