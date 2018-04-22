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Трамп заявил, что уступок Киму не делал
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Трамп заявил, что уступок Киму не делал 

Вести.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опроверг слухи о том, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну удалось «продавить» американцев во время переговоров.
Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 апреля 2018 г.
"Эй, заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC, мы не уступили ни в чем", — написал Трамп. Американский президент считает, что отказ КНДР от ядерных испытаний сделает мир только лучше.
Впрочем, в следующем твите Трамп уточнил, что до решения по ядерной проблеме КНДР еще далеко.
В субботу КНДР объявила о новой стратегии — отказ от ядерных и ракетных испытаний. Страна сосредоточится исключительно на развитии экономики. Саммит лидеров США и КНДР состоится в мае или в начале июня.
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