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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Первому саммиту по строительству цифрового Китая
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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Первому саммиту по строительству цифрового Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, направил поздравительное письмо в адрес Первого саммита по строительству цифрового Китая, открывшегося в воскресенье в г. Фучжоу пров. Фуцзянь.
В письме Си Цзиньпин указал, что в современном мире с каждым днем меняются информационные технологии и технологическая инновация, цифровизация, интернетонизация и интеллектуализация развиваются в глубину, играя все более важную роль в содействии социально-экономическому развитию, продвижении модернизации системы и потенциала государственного управления, удовлетворении растущих с каждым днем потребностей народа к прекрасной жизни.
Си Цзиньпин подчеркнул, что 19-й съезд КПК разработал стратегический план по превращению Китая в интернет-державу, строительству цифрового Китая и созданию интеллектуального общества. Ускорение строительства цифрового Китая означает адаптацию к новому историческому горизонту развития Китая, всестороннее претворение в жизнь концепции нового развития, а также культивирование посредством информатизации нового источника движущей силы, который будет продвигать новое развитие, а новое развитие будет созидать новые яркие достижения.
Этот саммит, который проходит под лозунгом «Стимулировать модернизацию за счет информатизации и форсировать строительство цифрового Китая», продемонстрирует последние достижения в области развития электронного правительства и цифровой экономики Китая, в его рамках будет осуществлен обмен опытом и мнениями по строительству цифрового Китая, отметил Си Цзиньпин.
В первой половине 22 апреля в административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ городе Фучжоу стартовала выставка, посвященная достижениям в области строительства цифрового Китая. На церемонии открытия было зачитано поздравительное письмо Си Цзиньпина. Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин присутствовал на церемонии открытия саммита и выступил с основным докладом.
Первый саммит по строительству цифрового Китая, который проходит с 22 по 24 апреля в городе Фучжоу, совместно организован Государственной канцелярией интернет-информации, Госкомитетом по делам развития и реформ, Министерством промышленности и информатизации и народным правительством провинции Фуцзянь. -0-
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