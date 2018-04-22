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Спикер Палаты представителей Ирландии нанесет визит в Китай
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Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"

Спикер Палаты представителей Ирландии нанесет визит в Китай 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — Спикер Палаты представителей /Дойл
Эрен/ Ирландии Шонн О'Фергейл с 24 по 29 апреля во главе делегации
совершит визит в Китай по приглашению председателя Постоянного
комитета ВСНП Ли Чжаньшу. -0-
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