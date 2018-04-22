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Спикер Палаты представителей Ирландии нанесет визит в Китай
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Спикер Палаты представителей Ирландии нанесет визит в Китай
ИА Синьхуа
52 минуты назад
Комментарии
Пекин, 22 апреля /
Синьхуа
/ — Спикер Палаты представителей /Дойл
Эрен/
Ирландии
Шонн О'Фергейл с 24 по 29 апреля во главе делегации
совершит визит в
Китай
по приглашению председателя Постоянного
комитета ВСНП Ли Чжаньшу. -0-
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