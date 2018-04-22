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Филиппины раскритиковали доклад Госдепартамента США о правах человека
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Филиппины раскритиковали доклад Госдепартамента США о правах человека 

ИА Синьхуа 1 час назад
Манила, 22 апреля /Синьхуа/ — Действия Филиппин по борьбе с наркотиками, предпринятые после прихода к власти президента Родриго Дутерте, направлены на обеспечение прав человека. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Филиппин Питер Кайетано, комментируя ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире, в котором критикуются данные меры.
Он подчеркнул, что, будучи суверенным государством, Филиппины сформировали правительство, которое отвечает за свой народ. По словам П. Кайетано, усиленная борьба с преступностью, особенно с торговлей наркотиками, ведется именно для защиты прав человека и предотвращения распространения наркотиков.
Министр отметил, что Маниле не нужны распоряжения от стран, которые считают, что знают Филиппины лучше филиппинцев, в государстве работают внутренние механизмы и программы, защищающие права человека. Он вновь заверил мировое сообщество, что Филиппины продолжат уважать права человека и обеспечивать их соблюдение в ходе дальнейших антинаркотических операций.
По статистике полиции, с 1 июля 2016 года по 20 марта 2018 года филиппинское Национальное агентство по борьбе с наркотиками и другие правоохранительные структуры провели более 91 тыс. операций, в результате были задержаны свыше 123 тыс. человек, в том числе 469 правительственных чиновников. Кроме того, были убиты более 4 тыс. подозреваемых, которые, как заявила полиция, оказали насильственное сопротивление при аресте. —0—
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