В Москву приехала выставка из Китая 

Экспонатами выставки стали произведения искусства XIV-XVII веков, всего 150 артефактов, прибывших из Шанхайского музея. «Эпоха правления династии Мин — своего рода Серебряный век китайской культуры и искусства. Источником вдохновения в то время стали памятники более древних династий, вызывавшие восхищение интеллектуалов, которые стремились приблизиться к высоким образцам прошлого — цитируют »Известия" генерального директора Музеев Кремля Елену Гагарину. Посетители выставки смогут увидеть предметы утвари и шкатулки, сделанные из нефрита и бронзы, покрытые красным лаком, ювилирные украшения, картины и мебель. «Часть артефактов сделана интеллектуалами из династии Мин. Для нас это прекрасный образец того, до какого уровня дошло искусство в тот период. Вторая категория экспонатов — предметы обихода образованных людей, представителей богатейших семей. Благодаря им мы можем узнать о повседневной жизни этих людей, об их хобби и творчестве — передают „Известия“ слова вице-директора Управляющего комитета Шанхайского музея Чжу Чэн. Шанхайский музей уже в третий раз сотрудничает с Музеями Кремля. В 2012 году была организована экспозиция „Мир Фаберже“, а в 2015 году — „Оружейная сокровищница русских самодержцев“. Выставку „Династия Мин: сияние учености“ можно будет посетить до 25 июля.