В Фучжоу стартовала выставка достижений в области строительства цифрового Китая 

Фучжоу, 22 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ стартовала выставка, посвященная достижениям в области строительства цифрового Китая.
Ее экспозиция размещена в четырех павильонах общей площадью более 40 тыс. кв. м и охватывает такие темы, как цифровая Фуцзянь, электронное правительство, цифровая экономика и знакомство с цифровым обществом.
Нынешняя выставка, в которой принимают участие 293 организации, является важной составляющей 1-го саммита по строительству цифрового Китая, который состоится с 22 по 24 апреля в городе Фучжоу.
Саммит пройдет под лозунгом «Стимулировать модернизацию за счет информатизации и форсировать строительство цифрового Китая».
Организаторами саммита выступят Государственная канцелярия интернет-информации, Госкомитет по делам развития и реформ, Министерство промышленности и информатизации и народное правительство провинции Фуцзянь. -0-