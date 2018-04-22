В Фучжоу стартовала выставка достижений в области строительства цифрового Китая

Фучжоу, 22 апреля / Синьхуа / — Накануне в Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай / стартовала выставка, посвященная достижениям в области строительства цифрового Китая.

Ее экспозиция размещена в четырех павильонах общей площадью более 40 тыс. кв. м и охватывает такие темы, как цифровая Фуцзянь, электронное правительство, цифровая экономика и знакомство с цифровым обществом.

Нынешняя выставка, в которой принимают участие 293 организации, является важной составляющей 1-го саммита по строительству цифрового Китая, который состоится с 22 по 24 апреля в городе Фучжоу.

Саммит пройдет под лозунгом «Стимулировать модернизацию за счет информатизации и форсировать строительство цифрового Китая».