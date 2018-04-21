Внезапное миролюбие: что кроется за решением КНДР отказаться от ядерного оружия

Отказ от разработки ядерного оружия и средств по его доставке в КНДР приветствовали многие мировые лидеры. Однако стремление полностью отказаться от обладания ядерным оружием — первый шаг в процессе по восстановлению доверия между КНДР и зарубежными странами.

Предмет торга

Ядерная программа КНДР долгие годы не представляла интереса для зарубежных экспертов в области безопасности. Состояние северокорейской науки оценивалось как «ниже среднего» — в таких условиях ученые и военные из КНДР, согласно всем прогнозам, не должны были обзавестись ядерным оружием и средствами для его доставки вплоть до 2050 года.

Однако уже к 2015 году мировые агентства безопасности пересмотрели свой прогноз, а в 2017-му приняли новую, крайне неприятную реальность — КНДР не только обладает научным и техническим потенциалом для разработки ядерного оружия, но и способна производить баллистические ракеты с межконтинентальной дальностью полета.

Эксперты в области международных отношений отмечают, что впервые за всю историю кризиса на корейском полуострове сложилась ситуация, при которой в случае начала боевых действий под удар могли попасть не только военные объекты на территории Южной Кореи, но и военно-морские базы Соединенных Штатов на территории Южной Кореи и Японии

При этом серьезного успеха в переговорном процессе основные интересанты — Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея долго не могли достичь даже сообща. Сказывался традиционный подход к проведению дипломатических миссий — президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности применить против КНДР все имеющиеся у США силы и средства для обеспечения безопасности союзников.

Скрытая угроза

Летом 2017 года северокорейские военные продемонстрировали мировой общественности ракету «Хвасон-14», испытательный пуск которой заставил поволноваться не только ближайших «соседей» КНДР, но и американских офицеров, несущих дежурство на постах системы предупреждения о ракетном нападении.

Осенью 2017 года в КНДР провели новые испытания — оценив доработанную ракету «Хвасон-15» военные эксперты пришли к выводу, что уже через несколько лет — на рубеже 2019-2020 года ядерная программа КНДР может достигнуть своего пика. Завершающей фазой формирования «ядерного щита» эксперты посчитали создание ракеты с межконтинентальной дальностью полета — 9-10 тыс. километров.

Нивелировать такую угрозу военным путем ресурсы вооруженных сил США, вне всякого сомнения, позволяли, однако применение обычного и высокоточного вооружения даже в рамках резолюции Совбеза ООН могло в два счета поставить мир на грань Третьей мировой войны.

Осознавая все последствия военного вмешательства, администрация Белого Дома и лично Дональд Трамп, а также целый ряд разведывательных ведомств стали прорабатывать «гибридную» схему давления на КНДР с целью отказа от ядерного оружия. Однако осуществить «принуждение к миру» правительство Северной Кореи Соединенные Штаты не смогли — осуществлять давление на руководство страны, способное развивать целые отрасли промышленности и реализовывать сложные научные проекты в условиях глобальной изоляции оказалось попросту бессмысленно.

Все зависит от условий

Несмотря на тайный визит в КНДР директора ЦРУ Помпео и «смену вектора» в отношении к северокорейской проблеме президента США, грядущие переговоры и вероятное возобновление шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР врядли окажутся легкими и безболезненными для всех участников процесса.

Военные эксперты и политологи отмечают, что полный отказ и подписание профильного договора о сугубо мирном использовании ядерной энергии со стороны КНДР возможны лишь в том случае, если Соединенные Штаты дадут лидеру страны Ким Чен Ыну письменные гарантии о ненападении и невмешательстве в политические процессы.

«Такой договор на какое-то время обезопасит КНДР, но ситуация по-прежнему останется сложной. Все договоренности будут работать до тех пор, пока у власти в Соединенных Штатах находятся республиканцы. Когда к власти придут демократы, вполне возможно, что эти договоренности могут быть либо пересмотрены, либо аннулированы вовсе», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» политолог Ниджад Гаджиев.

Склонность к переговорам

Идеальных переговоров, особенно по таким острым вопросам как в случае с КНДР, никогда не бывает. И успешность переговорного процесса будет зависеть не только от позиции Соединенных Штатов, России Китая и других участников переговорного процесса, но и от руководства КНДР.

«Решение приостановить испытания и сесть за стол переговоров принято Ким Чен Ыном не совсем и по собственному желанию. Скорее руководство Северной Кореи приняло его под давлением сложившихся экономических обстоятельств, существенно усложняющих внутреннюю и внешнюю политику. Не исключено также и то, что именно отказ от испытаний, пусть и на время, был условием США для создания самой возможности о чем-то договариваться. Скорее всего, именно это на недавней встрече обсуждали директор ЦРУ Помпео и лидер КНДР в Пхеньяне », — добавил Гаджиев.

В конечном счете, все заинтересованные страны от положительного исхода переговорного процесса должны только выиграть, однако состояние международных отношений после переговоров между КНДР и США на высшем уровне напрямую зависит от того, насколько добросовестно две страны будут соблюдать взятые на себя обязательства.