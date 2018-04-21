Дальнейшие шаги КНДР будут зависеть от успешности переговоров, считает Джабаров 

Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний дает надежду на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове, дальше все будет зависеть от того, насколько успешными окажутся предстоящие переговоры, в частности с президентом США Дональдом Трампом, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, что эти шаги лидера КНДР приурочены к предстоящей встрече. Северная Корея проявляет жест доброй воли, надеясь, что переговоры будут успешными. В зависимости от их результатов дальнейшие шаги могут быть совершенно различными: они могут вернуться к испытаниям, если переговоры будут сорваны, а могут, наоборот, заморозить их дальше в поисках общих точек соприкосновения», — сказал сенатор в комментарии ТАСС.
По мнению Джабарова, сейчас главное, чтобы американцы «не передавили на северных корейцев», как они привыкли это делать «с подачи японцев и других стран».
«Надо, чтобы их видели партнерами, а не врагами. Если они будут их видеть партнерами, я думаю, тогда очаг напряженности там потихоньку начнет рассасываться», — сообщил сенатор.
Он отметил, что запланированные переговоры, вероятнее всего, будут длительными, так как за раз не удастся решить проблемы, копившиеся десятилетиями.