Джабаров: дальнейшие шаги КНДР будут зависеть от успешности запланированных переговоров

"Я думаю, что эти шаги лидера КНДР приурочены к предстоящей встрече [с президентом США]. Северная Корея проявляет жест доброй воли, надеясь, что переговоры будут успешными. В зависимости от их результатов дальнейшие шаги могут быть совершенно различными: они могут вернуться к испытаниям, если переговоры будут сорваны, а могут, наоборот, заморозить их дальше в поисках общих точек соприкосновения", — сказал он.

По мнению Джабарова, сейчас главное, чтобы американцы «не передавили на северных корейцев», как они привыкли это делать «с подачи японцев и других стран». «Надо, чтобы их видели партнерами, а не врагами. Если они будут их видеть партнерами, я думаю, тогда очаг напряженности там потихоньку начнет рассасываться», — сообщил сенатор.

Он отметил, что запланированные переговоры, вероятнее всего, будут длительными, так как за раз не удастся решить проблемы, копившиеся десятилетиями.

"Но лучше так, чем постоянно разговаривать на языке угроз. Надежда есть", — сказал Джабаров.

Коснувшись причин, повлиявших на решение Ким Чен Ына прекратить ядерные испытания, первый зампред международного комитета Совфеда заявил, что все-таки не санкции сыграли свою роль, а то, что с Пхеньяном, наконец, решили говорить.

"В режиме санкций КНДР живет уже не один год и даже не один десяток лет и спокойно преодолевает это. Я думаю, что, скорее всего, решающую роль сыграло то, что вместо угроз, наконец, американцы решили с ними говорить. Чего и добивалась Северная Корея: чтобы их выслушали, их претензии и опасения", — заключил Джабаров.

Безъядерная стратегия развития

Как заявил в субботу Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи , КНДР приостанавливает ядерные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.

В мае или июне, как ожидается, может состояться встреча Ким Чен Ына и Трампа. Американский лидер в свою очередь высоко оценил заявление Пхеньяна о прекращении ядерных испытаний, назвав его «очень хорошей новостью».

КНДР в 1993 году объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (окончательно вышла в январе 2003 года). К настоящему времени она провела уже шесть ядерных испытаний.

В сентябре прошлого года страна сообщила об успешном взрыве водородного заряда, с чем соглашается большинство иностранных экспертов. После этого Пхеньян заявил о завершении разработки атомного оружия и провозгласил себя ядерной державой.