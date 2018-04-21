КНР надеется на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове после заявлений Пхеньяна

Принятое Северной Кореей решение прекратить ядерные и ракетные испытания вселяет надежду, что все соответствующие стороны сделают шаг навстречу друг другу и начнут совместно работать над обеспечением продолжительного мира на Корейском полуострове. Такое заявление сделал официальный представитель китайского МИД Лу Кан, передает РИА «Новости» Китай надеется, что все соответствующие стороны сделают шаг навстречу друг другу, предпримут конкретные действия для осуществления продолжительного мира и совместного развития в регионе — Лу Кан. Представитель внешнеполитического ведомства КНР добавил, что его страна планирует и дальше «играть активную роль в этом процессе». Прежде власти КНДР провозгласили новый стратегический курс, который связан с отказом от от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться на развитии экономики страны. После этого в Японии заявили, что денуклеаризация Северной Кореи должна завершится до смены правительства в Токио, Сеуле и Вашингтоне.