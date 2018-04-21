Китай приветствует решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков МБР — МИД КНР /более подробно/

Пекин, 21 апреля / Синьхуа / — Официальный представитель МИД КНР Лу Кан в субботу сделал заявление в отношении решения КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет и готовности всеми силами развивать экономику страны.

По его словам, Китай приветствует принятое на 3-м пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 7-го созыва решение о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет, а также концентрации сил на развитии экономики страны с целью повысить уровень жизни народа.

Китайская сторона считает, сказал Лу Кан, что данное решение КНДР благоприятно скажется на дальнейшем смягчении ситуации на Корейском полуострове, будет способствовать продвижению процесса денуклеаризации и политического урегулирования проблемы Корейского полуострова. Осуществление денуклеаризации полуострова и достижение прочного мира в регионе отвечают общим интересам народов Корейского полуострова и региона, а также являются общей надеждой мирового сообщества.

"Мы желаем КНДР непрерывно добиваться результатов на пути развития экономики страны и повышения уровня жизни народа. Мы поддерживаем ее в решении с заинтересованными сторонами всех проблем путем диалога и консультаций с целью улучшить взаимные отношения", — отметил Лу Кан.

Он также выразил надежду, что заинтересованные стороны пойдут навстречу друг другу и практическими действиями приложат все усилия для достижения прочного мира и совместного развития в регионе. «Китай будет продолжать играть позитивную роль ради этого», — добавил Лу Кан. -0-