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Китай приветствует решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков МБР — МИД КНР /более подробно/
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Китай приветствует решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков МБР — МИД КНР /более подробно/ 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ — Официальный представитель МИД КНР Лу Кан в субботу сделал заявление в отношении решения КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет и готовности всеми силами развивать экономику страны.
По его словам, Китай приветствует принятое на 3-м пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 7-го созыва решение о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет, а также концентрации сил на развитии экономики страны с целью повысить уровень жизни народа.
Китайская сторона считает, сказал Лу Кан, что данное решение КНДР благоприятно скажется на дальнейшем смягчении ситуации на Корейском полуострове, будет способствовать продвижению процесса денуклеаризации и политического урегулирования проблемы Корейского полуострова. Осуществление денуклеаризации полуострова и достижение прочного мира в регионе отвечают общим интересам народов Корейского полуострова и региона, а также являются общей надеждой мирового сообщества.
"Мы желаем КНДР непрерывно добиваться результатов на пути развития экономики страны и повышения уровня жизни народа. Мы поддерживаем ее в решении с заинтересованными сторонами всех проблем путем диалога и консультаций с целью улучшить взаимные отношения", — отметил Лу Кан.
Он также выразил надежду, что заинтересованные стороны пойдут навстречу друг другу и практическими действиями приложат все усилия для достижения прочного мира и совместного развития в регионе. «Китай будет продолжать играть позитивную роль ради этого», — добавил Лу Кан. -0-
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