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Древний Лоян становится музейной столицей Китая
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Древний Лоян становится музейной столицей Китая 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
Чжэнчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — История Лояна /провинция Хэнань, Центральный Китай/ насчитывает более 5000 лет, история города Лояна — более 4000 лет, история столицы Лояна — более 1500 лет. Здесь хранится почти 420 тыс. мобильных историко-культурных реликвий.
В последние годы местные власти, опираясь на богатые исторические и культурные ресурсы Лояна, превращают его в музейную столицу Китая. На сегодняшний день здесь открыты 66 музеев, ставших новой визитной карточкой древнего города.
ИА Синьхуа: последние новости
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