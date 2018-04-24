Ещё
Южная Корея и КНДР практически завершили подготовку к встрече лидеров двух стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная Корея и КНДР практически завершили подготовку к встрече лидеров двух стран 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
СЕУЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР практически завершили приготовления к саммиту лидеров двух стран, который пройдет 27 апреля на южной стороне пограничного пункта Пханмунджом. Об этом во вторник сообщила администрация южнокорейского президента.
По словам ее представителя, стороны согласовали мельчайшие детали и в среду проведут финальную репетицию церемонии встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.
По данным агентства Yonhap, службы протокола лидеров двух стран расписали порядок действий 27 апреля буквально по секундам. Для каждого действия, включая первое рукопожатие лидеров, установлено точное время, а для всех передвижений — определенный маршрут.
Ввиду предстоящей вскоре встречи лидеров стороны, скорее всего, не будут проводить телефонный разговор посредством открытой на прошлой неделе между ними телефонной линии, отмечает источник Yonhap. «Этот жест в первую очередь символический, и мы склоняемся к мнению, что он не особо нужен перед скорой личной встречей глав двух Корей», — цитирует его слова агентство.
Делегация Южной Кореи 5 марта встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Стороны договорились провести встречу глав двух стран. В ходе стартовавшего после этого диалога была установлена дата межкорейского саммита — 27 апреля.
ТАСС: последние новости
Могерини назвала позитивным решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний AFP: президент Южной Кореи заявил о стремлении подписать мирный договор с КНДР Южная Корея и КНДР открыли прямую линию связи между лидерами двух стран
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»688
Россию ждут очередные санкции190
Для россиян хотят ввести новые штрафы87
Россия поставила США серьезное условие308
Климкин сделал грубую ошибку75
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение