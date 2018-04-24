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Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
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Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Бангкок, 24 апреля. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться на территории Таиланда. С таким предложением во вторник выступил министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай, который предложил лидерам стран предоставить площадку для переговоров.
Он отметил, что Бангкок может предоставить все необходимые условия, если та или иная сторона обратится по поводу проведения встречи.
Отметим, что Таиланд является давним союзником США, однако при этом страна поддерживает дипломатические отношения с Северной Кореей.
Власти КНДР ранее заявили о готовности отказаться от ядерной программы, если США предоставят гарантии безопасности. Ожидается, что именно этот вопрос будет поднят на первой встрече Трампа и Ким Чен Ына, запланированной на май. Кроме того, КНДР планирует встретиться с руководством Южной Кореи, Японии, Китая и России.
В прошлом году Северная Корея подверглась самым жестким санкциям ООН, которые стали ответом на серию ракетных испытаний. Пхеньян заявил, что закончил разработку водородной бомбы и что может разместить ядерный заряд на ракетах дальнего действия, способных поразить любую цель на всей территории США.
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