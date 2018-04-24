СМИ: Межкорейский саммит поможет построить газопровод из РФ в Южную Корею

До исторической встречи лидеров Юга и Севера Кореи осталось три дня. В настоящий момент эксперты и СМИ обсуждают возможные итоги и последствия саммита, выражая надежду на активизацию межкорейского сотрудничества. В Южной Корее также считают, что личная встреча глав КНДР и Республики Корея будет способствовать реализации проекта по строительству газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР.

Напомним, что проект строительства газопровода из РФ в РК через КНДР обсуждался долгое время. В 2010 году Москва Сеул даже подписали предварительные договоренности по реализации этих планов. Однако ухудшение ситуации на Корейском полуострове и рост напряженности заставили отложить их. Встречи президента РК Мун Чжэ Ина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына состоится 27 апреля в приграничном местечке Пханмунчжом.

Обсуждая возможные итоги саммита, южнокорейское издание «Бизнесс Пост» выражает уверенность в том, что встреча пройдет успешно и приведет к снижению напряженности в отношениях между Сеулом и Пхеньяном . «Таким образом будет устранено главное препятствие на пути реализации проекта строительства газопровода из РФ к нам», — подчеркивает газета, выражая надежду на активизацию сотрудничества в этой сфере.

Издание напоминает, что импорт газа из РФ стал одной из приоритетных задач для экономической команды президента РК Мун Чжэ Ина. Российский газ поможет Южной Корее диверсифицировать источники поставок «голубого топлива», а также полностью отвечает цели по смене направленности развития южнокорейской энергетики. При Мун Чжэ Ине Корея стала снижать зависимость в выработке электроэнергии от АЭС и угольных ТЭЦ, развивая при этом направление электростанций, работающих на природном газе.

"Бизнесс Пост" отмечает, что поставки газа в Южную Корею отвечают и интересам Москвы, планирующей снизить зависимость от поставок в Европу, отношения с которой осложнены политикой.

Другое южнокорейское издание — «Дэйли Хангук», подробно обрисовав все варианты поставок, а также ситуацию в сфере импорта газа, подчеркивает заинтересованность Сеула в газопроводе из России с точки зрения диверсификации географии поставщиков.

"Дэйли Хангук" приводит мнение профессора Сеульского государственного университета Ким Тжэ Ю, который активно поддерживает идею импорта газа из России путем строительства газопровода.

Издание подчеркивает, что газопроводный газ дешевле сжиженного природного газа (СПГ), который сейчас импортирует Южная Корея, а потому строительство газопровода из РФ позволит Сеулу еще и значительно сэкономить.

В Южной Корее также считают, что прокладка газопровода из РФ через КНДР в РК поможет активизировать и два других амбициозных проекта — соединение железных дорог Юга и Севера и поставки электроэнергии из РФ в РК. Кроме того, как уверены в Сеуле, все это будет способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове.