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Приморье проработало вопрос о возможностях для работы граждан КНДР
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Приморье проработало вопрос о возможностях для работы граждан КНДР 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Приморье проработало вопрос об обеспечении возможностей для работы северных корейцев в крае, сообщает администрация региона по итогам встречи замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гын и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко во Владивостоке.
Замминистра обратился к главе Приморья с вопросами об активизации туристических обменов, решении проблемы банковских взаиморасчетов между КНДР и Приморским краем и привлечении рабочей силы из КНДР.
"Мы знаем, что администрация Приморского края решает этот вопрос с Москвой, хотели бы поблагодарить за это", — сказал Ли Гван Гын.
Тарасенко заявил в свою очередь, что регион «делает все возможное, чтобы эту дружбу сохранить и приумножить», в частности проработал на своем уровне вопрос об обеспечении возможностей для работы северокорейцев в Приморье.
Ранее Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года».
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