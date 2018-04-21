Приморье проработало вопрос о возможностях для работы граждан КНДР

Замминистра обратился к главе Приморья с вопросами об активизации туристических обменов, решении проблемы банковских взаиморасчетов между КНДР и Приморским краем и привлечении рабочей силы из КНДР.

"Мы знаем, что администрация Приморского края решает этот вопрос с Москвой , хотели бы поблагодарить за это", — сказал Ли Гван Гын.

Тарасенко заявил в свою очередь, что регион «делает все возможное, чтобы эту дружбу сохранить и приумножить», в частности проработал на своем уровне вопрос об обеспечении возможностей для работы северокорейцев в Приморье.