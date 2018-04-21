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КНДР продолжит развивать отношения с российским Дальним Востоком
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КНДР продолжит развивать отношения с российским Дальним Востоком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гын на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко сообщил, что Северная Корея будет и дальше прилагать усилия для развития отношений с Дальним Востоком РФ, сообщает администрация края.
Встреча прошла во Владивостоке. Замминистра проинформировал Тарасенко об итогах восьмого заседания российско-корейской межправительственной комиссии, состоявшегося в Пхеньяне 22 марта этого года под руководством главы Минвостокразвития России Александра Галушки и министерства внешнеэкономических дел КНДР, говорится в сообщении.
Ли Гван Гын подчеркнул, что развитие двустороннего экономического сотрудничества с Дальним Востоком России, включая Приморский край, — неизменная внешняя политика Трудовой партии и правительства КНДР.
"Мы в дальнейшем будем прилагать все усилия для развития традиционных корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества, основываясь на заветах великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и намерении высшего руководителя нашей партии товарища Ким Чен Ына", — сказал Ли Гван Гын, которого цитирует администрация Приморья.
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