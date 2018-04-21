КНДР продолжит развивать отношения с Дальним Востоком РФ — замминистра экономики КНДР

Встреча прошла во Владивостоке. Замминистра проинформировал Тарасенко об итогах восьмого заседания российско-корейской межправительственной комиссии, состоявшегося в Пхеньяне 22 марта этого года под руководством главы Минвостокразвития России Александра Галушки и министерства внешнеэкономических дел КНДР, говорится в сообщении.

Ли Гван Гын подчеркнул, что развитие двустороннего экономического сотрудничества с Дальним Востоком России, включая Приморский край, — неизменная внешняя политика Трудовой партии и правительства КНДР.