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Высаживание имбиря в Таншане
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Высаживание имбиря в Таншане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
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