Высаживание имбиря в Таншане 

Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 20 апреля /Синьхуа/ — В районе Фэнжунь городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ пришла пора высаживать имбирь. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо