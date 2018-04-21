Полевые работы сезона «гуюй» в Таншане 

Таншань /пров. Хэбэй/, 20 апреля /Синьхуа/ — Сегодня первый день сезона «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю.
На полях и в садах городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ развернулись активные сельскохозяйственные работы.
Таншань /пров. Хэбэй/, 20 апреля /Синьхуа/ — Сегодня первый день сезона «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю.
На полях и в садах городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ развернулись активные сельскохозяйственные работы.