Полевые работы сезона «гуюй» в Таншане

Таншань /пров. Хэбэй/, 20 апреля / Синьхуа / — Сегодня первый день сезона «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю.

На полях и в садах городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ развернулись активные сельскохозяйственные работы.

Таншань /пров. Хэбэй/, 20 апреля /Синьхуа/ — Сегодня первый день сезона «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю.

На полях и в садах городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ развернулись активные сельскохозяйственные работы.