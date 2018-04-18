Ещё
Южная Корея рассказала об условиях подписания мирного договора с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная Корея рассказала об условиях подписания мирного договора с КНДР 

Российская Газета 18 апреля 2018
Если КНДР полностью откажется от ядерной программы, Республика Корея (РК) и США могут подписать с ней мирное соглашение. С таким заявлением выступил начальник Управления нацбезопасности при президенте РК Чон Ый Ён.
По его словам, сейчас Сеул и Вашингтон ведут «углубленную дискуссию» по поводу путей решения северокорейской проблемы, а также потенциальных гарантий, которые могут быть предоставлены КНДР в обмен на отказ от ядерной программы.
"Мы ведем обсуждение того, как мы можем ликвидировать опасения в сфере безопасности, связанные с Северной Кореей, в то же время гарантировав светлое будущее для Севера, чтобы тот мог принять верное решение", — цитирует ТАСС слова Чон Ый Ёна.
В конце марта представители двух Корей договорились о проведении 27 апреля встречи лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне на границе РК и КНДР.
Российская Газета: последние новости
Власти Вануату опровергли сообщения о военной базе Китая В Токио десятки тысяч человек потребовали отставки премьера Абэ Южная Корея поддержала предложение КНДР заключить мирный договор
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет34
Трамп рассердился из-за звонка Путина49
США уничтожили суперброневики наемников из РФ195
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня33
США предложили лишить российского золота513
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение