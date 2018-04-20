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Го Шэнкунь встретился с советником президента Афганистана по национальной безопасности Х. Атмаром
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Го Шэнкунь встретился с советником президента Афганистана по национальной безопасности Х. Атмаром 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 20 апреля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь сегодня здесь встретился с советником президента Афганистана по национальной безопасности Ханифом Атмаром.
Го Шэнкунь отметил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в процессах мирного восстановления и примирения в Афганистане. Он выразил надежду, что стороны, в соответствии с разработанными главами двух государств стратегическими планами, будут непрерывно углублять сотрудничество в областях, включающих борьбу с терроризмом, наркотиками и пограничную безопасность, совместно поддерживать интересы развития и безопасности двух стран, содействовать миру и стабильности в регионе.
Х. Атмар выразил намерение совместно с китайской стороной продолжать повышение уровня сотрудничества. —0—
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