Го Шэнкунь встретился с советником президента Афганистана по национальной безопасности Х. Атмаром

Пекин, 20 апреля / Синьхуа / — Член Политбюро ЦК КПК, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь сегодня здесь встретился с советником президента Афганистана по национальной безопасности Ханифом Атмаром

Го Шэнкунь отметил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в процессах мирного восстановления и примирения в Афганистане. Он выразил надежду, что стороны, в соответствии с разработанными главами двух государств стратегическими планами, будут непрерывно углублять сотрудничество в областях, включающих борьбу с терроризмом, наркотиками и пограничную безопасность, совместно поддерживать интересы развития и безопасности двух стран, содействовать миру и стабильности в регионе.

Х. Атмар выразил намерение совместно с китайской стороной продолжать повышение уровня сотрудничества. —0—