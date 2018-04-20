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Китайские фразы на все случаи жизни: разговорник от RT
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Китайские фразы на все случаи жизни: разговорник от RT
RT на русском
1 час назад
Комментарии
20 апреля отмечается День китайского языка.
ООН
учредила его 8 лет назад в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, именно он положил начало системе иероглифов, что позволило отказаться от узелкового письма.
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