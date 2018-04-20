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Китай одобрил генеральный план нового района Сюнъань /более подробно/
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Китай одобрил генеральный план нового района Сюнъань /более подробно/ 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Пекин, 20 апреля /Синьхуа/ — Власти Китая одобрили генеральный план нового района Сюнъань.
План был одобрен Центральным комитетом Компартии Китая и Госсоветом КНР, говорится в документе, распространенном в пятницу.
"Создание нового района Сюнъань в провинции Хэбэй является важным решением и установкой ЦК КПК с товарищем Си Цзиньпином в качестве его ядра, они призваны продвинуть вперед скоординированное развитие Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя", — указывается в этом документе.
В нем отмечается, что Сюнъань будет очередным районом национального значения после Специальной экономической зоны Шэньчжэнь и шанхайского нового района Пудун.
Его строительство, указывается в документе, — «это дело грядущих тысячелетий и дело государственной важности».
В апреле 2017 года Китай объявил решение о создании района Сюнъань, который охватывает три уезда провинции Хэбэй, расположенных примерно в 100 км к юго-западу от Пекина. -0-
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