Китай одобрил генеральный план нового района Сюнъань /более подробно/

Пекин, 20 апреля / Синьхуа / — Власти Китая одобрили генеральный план нового района Сюнъань.

План был одобрен Центральным комитетом Компартии Китая и Госсоветом КНР , говорится в документе, распространенном в пятницу.

"Создание нового района Сюнъань в провинции Хэбэй является важным решением и установкой ЦК КПК с товарищем Си Цзиньпином в качестве его ядра, они призваны продвинуть вперед скоординированное развитие Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя", — указывается в этом документе.

В нем отмечается, что Сюнъань будет очередным районом национального значения после Специальной экономической зоны Шэньчжэнь и шанхайского нового района Пудун.

Его строительство, указывается в документе, — «это дело грядущих тысячелетий и дело государственной важности».

В апреле 2017 года Китай объявил решение о создании района Сюнъань, который охватывает три уезда провинции Хэбэй, расположенных примерно в 100 км к юго-западу от Пекина. -0-