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Китай запустил новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок в Россию
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Китай запустил новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок в Россию 

ТАСС 24 минуты назад
ШАНХАЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Китай запустил новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок между городом Наньчан (восточная провинция Цзянси) и Москвой. Первый состав отправился по этому направлению в пятницу, сообщает в субботу агентство «Синьхуа».
Общая протяженность пути между двумя городами составляет порядка 10 тыс. километров. Для преодоления этого расстояния по железной дороге потребуется около 15 дней. С июня этого года товарный поезд будет отправляться по новому маршруту каждую неделю. Первый выехавший в Россию состав загружен одеждой, электроникой и чемоданами.
В последние годы Китай активно развивает грузовые железнодорожные перевозки с европейскими странами, особенно в восточном регионе страны. Транспортировка грузов по железной дороге, как альтернатива морским путям, позволяет снизить риски и ускорить процесс доставки.
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