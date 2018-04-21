Китай запустил новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок в Россию

Общая протяженность пути между двумя городами составляет порядка 10 тыс. километров. Для преодоления этого расстояния по железной дороге потребуется около 15 дней. С июня этого года товарный поезд будет отправляться по новому маршруту каждую неделю. Первый выехавший в Россию состав загружен одеждой, электроникой и чемоданами.

В последние годы Китай активно развивает грузовые железнодорожные перевозки с европейскими странами, особенно в восточном регионе страны. Транспортировка грузов по железной дороге, как альтернатива морским путям, позволяет снизить риски и ускорить процесс доставки.