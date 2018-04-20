Из китайского Наньчана в Москву отправился первый контейнерный поезд

Наньчан, 20 апреля / Синьхуа / — В пятницу из Наньчана, административного центра провинции Цзянси на востоке Китая , в Москву отправился первый контейнерный поезд, став новым пополнением для маршрута Китай — Европа.

Как сообщается, маршрут поезда, груженного одеждой, бытовой техникой и другими товарами, проходит по территории Китая, Монголии России . В Москву состав прибудет через 15 дней, преодолев в общей сложности около 10 тыс. км.

С июня наньчанские железнодорожники намерены открыть контейнерный маршрут в Москву, рейсы по которому будут осуществляться еженедельно. Регулярный поезд позволит сократить время в пути примерно на 25 дней по сравнению с транспортировкой грузов морским транспортом, он также экономичнее, чем автомобильные перевозки.

Отмечается, что запуск поезда Наньчан — Москва означает открытие нового торгового коридора из провинции Цзянси в Европу и будет способствовать открытости местной экономики. -0-