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Из китайского Наньчана в Москву отправился первый контейнерный поезд
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Из китайского Наньчана в Москву отправился первый контейнерный поезд 

ИА Синьхуа 1 час назад
Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — В пятницу из Наньчана, административного центра провинции Цзянси на востоке Китая, в Москву отправился первый контейнерный поезд, став новым пополнением для маршрута Китай — Европа.
Как сообщается, маршрут поезда, груженного одеждой, бытовой техникой и другими товарами, проходит по территории Китая, Монголии и России. В Москву состав прибудет через 15 дней, преодолев в общей сложности около 10 тыс. км.
С июня наньчанские железнодорожники намерены открыть контейнерный маршрут в Москву, рейсы по которому будут осуществляться еженедельно. Регулярный поезд позволит сократить время в пути примерно на 25 дней по сравнению с транспортировкой грузов морским транспортом, он также экономичнее, чем автомобильные перевозки.
Отмечается, что запуск поезда Наньчан — Москва означает открытие нового торгового коридора из провинции Цзянси в Европу и будет способствовать открытости местной экономики. -0-
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