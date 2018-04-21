СМИ: премьер Японии посетил «милитаристский» храм Ясукуни

ТОКИО, 21 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в субботу ритуальное подношение токийскому храму Ясукуни, который в странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подношение было направлено по случаю начала традиционного весеннего храмового фестиваля. Подношение главы правительства — «масакаки» — представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки.

Отмечается, что Абэ вновь не станет посещать святилище. В последний раз он лично совершал паломничество в Ясукуни в декабре 2013 года. С тех пор премьер воздерживается от этого, поскольку каждый визит официальных японских лиц в этот храм вызывает острую реакцию со стороны Китая КНДР , Республики Корея и других стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны. Ранее в четверг Ясукуни посетила группа депутатов японского парламента.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Японии во Второй мировой войне.