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СМИ: премьер Японии посетил «милитаристский» храм Ясукуни
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СМИ: премьер Японии посетил «милитаристский» храм Ясукуни 

ТАСС 20 минут назад
ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в субботу ритуальное подношение токийскому храму Ясукуни, который в странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Подношение было направлено по случаю начала традиционного весеннего храмового фестиваля. Подношение главы правительства — «масакаки» — представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки.
Отмечается, что Абэ вновь не станет посещать святилище. В последний раз он лично совершал паломничество в Ясукуни в декабре 2013 года. С тех пор премьер воздерживается от этого, поскольку каждый визит официальных японских лиц в этот храм вызывает острую реакцию со стороны Китая, КНДР, Республики Корея и других стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны. Ранее в четверг Ясукуни посетила группа депутатов японского парламента.
В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Японии во Второй мировой войне.
ТАСС: последние новости
Бывший премьер Японии Коидзуми считает, что Абэ может уйти в отставку в июне AFP: президент Южной Кореи заявил о стремлении подписать мирный договор с КНДР Южная Корея и КНДР открыли прямую линию связи между лидерами двух стран
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