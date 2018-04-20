Около 80 депутатов японского парламента посетили храм Ясукуни 

Токио, 20 апреля /Синьхуа/ — Около 80 депутатов парламента Японии в пятницу посетили храм Ясукуни, в котором выставлены таблички с именами военных преступников класса «A» времен Второй мировой войны.
По сообщению «Киодо Цусин», большинство парламентариев были из Либерально-демократической партии /ЛДП/, также в числе группы парламентариев были замечены депутаты от партии «Надежда» и «Партия реставрации Японии».
Ежегодно во время традиционных весеннего и осеннего фестивалей, а также 15 августа некоторые депутаты японского парламента посещают Ясукуни.
В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами 14 военных преступников класса «А» времен Второй мировой войны. Постоянные посещения храма Ясукуни японскими политиками уже привели к напряженности в отношениях Японии с Китаем, Республикой Корея и другими азиатскими странами. —0—