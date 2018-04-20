Около 80 депутатов японского парламента посетили храм Ясукуни

Токио, 20 апреля / Синьхуа / — Около 80 депутатов парламента Японии в пятницу посетили храм Ясукуни, в котором выставлены таблички с именами военных преступников класса «A» времен Второй мировой войны.

По сообщению «Киодо Цусин», большинство парламентариев были из Либерально-демократической партии /ЛДП/, также в числе группы парламентариев были замечены депутаты от партии «Надежда» и «Партия реставрации Японии».

Ежегодно во время традиционных весеннего и осеннего фестивалей, а также 15 августа некоторые депутаты японского парламента посещают Ясукуни.