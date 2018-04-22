Китай призвал Японию трезво оценить историю

Утром в субботу Абэ направил в храм Ясукуни, где в субботу стартовал трехдневный весенний фестиваль, ритуальное подношение «масакаки» в виде декорированной ветви дерева сакаки, которое в синтоизме почитается как священное дерево.

"Позиция китайской стороны относительно храма Ясукуни последовательная и ясная. Мы призываем японскую сторону придерживаться объективного взгляда на историю, практическими действиями трезво оценить и переосмыслить историю, принять надлежащие меры для урегулирования соответствующего вопроса", — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, опубликованного на сайте ведомства.

Реакция китайской стороны оказалось несколько сдержанной в этом году на фоне состоявшегося недавно визита главы МИД КНР в Японию. Как правило, МИД Китая выражает протест в связи с посещением или направлением подношений в этот храм.

Ежегодные посещения храма официальными лицами и политиками Японии воспринимаются в странах Азии как проявление милитаризма. В Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.